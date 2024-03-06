В Улан-Удэ выдворенные из гриль-бара студенты побили стёкла

В пресс-службе Росгвардии рассказали об инциденте, произошедшем в гриль-баре в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Ночью сотрудникам вневедомственной охраны поступил вызов в охраняемый гриль-бар. Росгвардейцы выехали на место и при содействии работников службы безопасности заведения задержали двух молодых людей.
Выяснилось, что парни напились и устроили дебош. Они стали вести себя неадекватно и матерились в адрес пытавшегося утихомирить их персонала.
Служба охраны выпроводила хулиганов из заведения. В ответ дебоширы разбили подручными средствами стёкла входной группы бара.
- Задержанных, 27 и 28-летних учащихся учебных заведений, доставили в полицию для принятия правового решения по факту умышленного повреждение имущества. Предварительная сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей, - уточнили в Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года обиженный пьяный мужчина разбил дверь кафе «Шулэн До» в центре Улан-Удэ.