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В Улан-Удэ выдворенные из гриль-бара студенты побили стёкла

В Улан-Удэ выдворенные из гриль-бара студенты побили стёкла
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Инцидент сняла камера видеонаблюдения

В пресс-службе Росгвардии рассказали об инциденте, произошедшем в гриль-баре в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Ночью сотрудникам вневедомственной охраны поступил вызов в охраняемый гриль-бар. Росгвардейцы выехали на место и при содействии работников службы безопасности заведения задержали двух молодых людей.

Выяснилось, что парни напились и устроили дебош. Они стали вести себя неадекватно и матерились в адрес пытавшегося утихомирить их персонала.

Служба охраны выпроводила хулиганов из заведения. В ответ дебоширы разбили подручными средствами стёкла входной группы бара.



- Задержанных, 27 и 28-летних учащихся учебных заведений, доставили в полицию для принятия правового решения по факту умышленного повреждение имущества. Предварительная сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей, - уточнили в Росгвардии.



Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года обиженный пьяный мужчина разбил дверь кафе «Шулэн До» в центре Улан-Удэ.


Росгвардия хулиганство умышленное повреждение имущества

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