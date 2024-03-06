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Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию

Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина проведёт за решёткой два года

Всё произошло ещё в июне. Изрядно выпивший житель Бурятии направлялся домой и по пути туда продолжил алкогольные возлияния, а, добравшись до жилья, поругался с сыном. Словесная перепалка переросла в драку.

Сын ударил отца по лицу и тот упал на пол. Возмущённый таким отношением мужчина схватил кухонный нож, резко воткнул лезвие прямо в живот своему обидчику и сразу же вынул.

Раненый пошёл к брату. Нападавший же выбросил нож за ограду и двинулся следом, чтобы извиниться и оказать какую-то помощь. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). На заседании преступник признал свою вину и раскаялся. С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств ему назначили наказание – два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу. 

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