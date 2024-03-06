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В Бурятии мужчину, хватавшего полицейского за форму, отправили под арест

В Бурятии мужчину, хватавшего полицейского за форму, отправили под арест
Происшествия, 
Дебошир никак не мог уняться

Недавно суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Баргузинского района Бурятии. Его признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Как выяснилось, мужчина не подчинился требованию правоохранителя проследовать в служебный автомобиль для разбирательства. При этом сельчанин размахивал руками, хватал стража порядка за форменное обмундирование и пытался скрыться, а на неоднократные призывы прекратить всё это никак не реагировал.

На заседании баргузинец полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе. В итоге ему назначили наказание в виде в виде административного ареста. Постановление мужчина обжаловать не стал. Оно вступило в законную силу.

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