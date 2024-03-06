Дебошир никак не мог уняться
Недавно суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Баргузинского района Бурятии. Его признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).
Как выяснилось, мужчина не подчинился требованию правоохранителя проследовать в служебный автомобиль для разбирательства. При этом сельчанин размахивал руками, хватал стража порядка за форменное обмундирование и пытался скрыться, а на неоднократные призывы прекратить всё это никак не реагировал.
На заседании баргузинец полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе. В итоге ему назначили наказание в виде в виде административного ареста. Постановление мужчина обжаловать не стал. Оно вступило в законную силу.
В Бурятии мужчину, хватавшего полицейского за форму, отправили под арест
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