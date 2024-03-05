В Иркутской области пьяного водителя без прав задержали в ходе погони

Мужчина никогда не получал водительское удостоверение



Вечером 23 февраля в городе Тулун Иркутской области инспекторы ДПС в ходе задержали нетрезвого автомобилиста, не имеющего прав.



Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушал правила ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге. Полицейские попытались остановить машину с помощью громкоговорителя, но водитель проигнорировал требования. Тогда за нарушителем началась погоня.



- Пытаясь скрыться, автолюбитель петлял по улицам города, создавал аварийные ситуации. После непродолжительной погони на одной из улиц водитель не справился с управлением, автомобиль развернуло. Воспользовавшись ситуацией, сотрудники полиции задержали автомобилиста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Нарушителем оказался 33-летний местный житель, у которого имелись явные признаки опьянения. Пройти процедуру освидетельствования мужчина отказался. Кроме того, выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения.



На водителя составили административные протоколы по статьям «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Невыполнение законного требования об остановке транспортного средств».



Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку.

