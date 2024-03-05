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Пять человек пострадали в ДТП при спуске с моста в Иркутской области

Пять человек пострадали в ДТП при спуске с моста в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись две «Тойоты»

Пять человек пострадали в ДТП на 108 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» при спуске с моста через реку Слюдянка в Иркутской области. ДТП произошло 2 марта.

- Как установили полицейские, 32-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla, следовала со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. На перекрёстке она не уступила дорогу Toyota Mark II, вследствие чего произошло столкновение с седаном. За его рулём находился 20-летний водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП травмы получили пять человек – водители обеих машин и пассажиры.

 
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

ДТП

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