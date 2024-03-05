Пять человек пострадали в ДТП при спуске с моста в Иркутской области







Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.





Пять человек пострадали в ДТП на 108 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» при спуске с моста через реку Слюдянка в Иркутской области. ДТП произошло 2 марта.- Как установили полицейские, 32-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla, следовала со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ. На перекрёстке она не уступила дорогу Toyota Mark II, вследствие чего произошло столкновение с седаном. За его рулём находился 20-летний водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП травмы получили пять человек – водители обеих машин и пассажиры.