В Бурятии изловили чёрных лесорубов

Этот инцидент произошёл в Прибайкальском районе Бурятии. В минувшее воскресенье, 3 марта, в местном лесничестве при патрулировании обнаружили незаконную рубку сырорастущих деревьев.Выяснилось, что днём ранее трое молодых людей незаконно спилили 18 сосен в 200 метрах от села Иркилик. Злоумышленников задержали, когда они переносили древесину в частное подворье.У чёрных лесорубов изъяли их добычу – это более 21 кубометра сосен и бензопилу и составили протокол по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Все материалы уже передали в ОМВД Прибайкальского района для принятия правового решения. Проводятся следственные мероприятия. Ущерб перевалил за 757 тысяч рублей, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.