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В Бурятии сгорела котельная частного дома

В Бурятии сгорела котельная частного дома
Происшествия, 
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе

Ночью 5 марта произошёл пожар в двухквартирном доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных огнём была охвачена пристроенная к дому котельная.

- Возгорание потушили в течение часа. В результате пожара обгорела котельная и прихожая на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Специалисты напоминают, что топить печь следует два-три раза в день не дольше двух часов, с интервалом не менее чем четыре часа.

пожар

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