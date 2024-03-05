Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Ночью 5 марта произошёл пожар в двухквартирном доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных огнём была охвачена пристроенная к дому котельная.
- Возгорание потушили в течение часа. В результате пожара обгорела котельная и прихожая на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Специалисты напоминают, что топить печь следует два-три раза в день не дольше двух часов, с интервалом не менее чем четыре часа.
В Бурятии сгорела котельная частного дома
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