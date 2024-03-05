Село в Бурятии перешло на повышенную готовность из-за наледных вод

Там залило территорию у местного ДК
В селе Комсомольское в Еравнинском районе объявили режим повышенной готовности. Причина тому – выход грунтовых вод и наледных от реки Погромка, сообщает «Еравна-инфо.24/7».
В населённом пункте подтопило территорию сельского дома культуры на улице Советская и двор жилого дома на улице Восточная. Подполье залило грунтовыми водами. Сейчас в Комсомольском возводят грунтовую насыпь и обустраивают водоотводные каналы.
Выход наледных вод в селе зафиксировали
ещё на прошлой неделе. Там сразу начались работы по отводу воды. Для этого задействовали две единицы техники. Ситуацию взяли на контроль местные власти.
Там залило территорию у местного ДК
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