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Село в Бурятии перешло на повышенную готовность из-за наледных вод

Село в Бурятии перешло на повышенную готовность из-за наледных вод
Происшествия,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Там залило территорию у местного ДК

В селе Комсомольское в Еравнинском районе объявили режим повышенной готовности. Причина тому – выход грунтовых вод и наледных от реки Погромка, сообщает «Еравна-инфо.24/7».

В населённом пункте подтопило территорию сельского дома культуры на улице Советская и двор жилого дома на улице Восточная. Подполье залило грунтовыми водами. Сейчас в Комсомольском возводят грунтовую насыпь и обустраивают водоотводные каналы.

Выход наледных вод в селе зафиксировали ещё на прошлой неделе. Там сразу начались работы по отводу воды. Для этого задействовали две единицы техники. Ситуацию взяли на контроль местные власти.
наледные воды повышенная готовность

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