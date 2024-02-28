Село в Бурятии заливает наледными водами

Там подтопило постройки в одном из дворов
В еравнинском селе Комсомольское зафиксировали выход наледных вод. Они затопили надворные постройки в частном домовладении, сообщает «Еравна-инфо.24/7».
На место отправились сотрудники райадминистрации. В населённом пункте начались работы по отводу воды. Для этого задействовали две единицы техники. Ситуацию взяли на контроль местные власти.
Там подтопило постройки в одном из дворов
Девушка спустила с лестницы пьяного приятеля матери
Сейчас его ищут охотники
Водитель не справился с управлением
Без света там остались четыре сотни человек
Девочка убежала из дома без верхней одежды
Общая площадь возгорания – 1080 квадратных метров
Материалы передали в полицию
Полыхает 600 квадратных метров
Сотрудники увидели возгорание по пути с работы домой
Потерпевший оставил их без присмотра на кассе магазина
Горел цех камнеобработки с гаражом в Тулуне
Возгорание произошло в гараже
Обошлось без пострадавших
Он обобрал пенсионеров на сумму более 1,5 млн рублей.