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Село в Бурятии заливает наледными водами

Село в Бурятии заливает наледными водами
Происшествия,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Там подтопило постройки в одном из дворов

В еравнинском селе Комсомольское зафиксировали выход наледных вод. Они затопили  надворные постройки в частном домовладении, сообщает «Еравна-инфо.24/7».


На место отправились сотрудники райадминистрации. В населённом пункте начались работы по отводу воды. Для этого задействовали две единицы техники. Ситуацию взяли на контроль местные власти.
наледные воды подтопление

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