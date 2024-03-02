Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым

Он ушёл из дома после ссоры с родителями



Объявленный в розыск 16-летний подросток из Улан-Удэ найден мёртвым. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».



«Найден. Погиб. Приносим соболезнование семье и близким», - говорится в сообщении.



Причина смерти юноши не раскрывается.



Подростка объявили в розыск в четверг, 29 февраля. Днём он ушёл из дома после ссоры с родителями и перестал выходить на связь. Поздним вечером ориентировку на его поиски разместили поисковики, а также полиция Бурятия. В ориентировке отмечалось, что пропавший прежде из дома никогда не уходил.



В отряде «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках, и попросили удалить соответствующие репосты в соцсетях.

