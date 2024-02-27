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Жителю Бурятии, укравшему шубу, ужесточили наказание

Жителю Бурятии, укравшему шубу, ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина переночевал в квартире приятеля и прихватил шубку

Житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в краже.

Судом установлено, что в мае 2022 года сын потерпевшей разрешил мужчине переночевать в квартире его отсутствовавшей матери, передав для этого ключи. Утром он покинул квартиру, украв шубу хозяйки стоимостью 130 тысяч рублей. Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

- С назначенным судом наказанием не согласился прокурор, поскольку виновный неоднократно судим, совершил новое умышленное преступление спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, находясь под административным надзором, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, Верховный суд республики признал его доводы обоснованными и изменил приговор, определив отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.
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