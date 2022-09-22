22 сентября

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У улан-удэнки украли шубу более чем за 100 тысяч рублей

У улан-удэнки украли шубу более чем за 100 тысяч рублей
Происшествия, 
Шубу он продал задёшево случайной прохожей

Преступление произошло ещё в мае 2022 гола. 44-летний мужчина опоздал на автобус к себе домой в посёлок Онохой. Находясь в Улан-Удэ, он попросил своего приятеля подвезти его. Приятель предложил ему переночевать у него и, оставив ключи от квартиры, отправился по своим делам.

Злоумышленник заночевал в квартире товарища, а проснувшись на следующее утро решил совершить кражу. Мужчина украл из квартиры норковую шубу родственницы приятеля, и закрыв квартиру, ушёл. Стоимость шубы составила 130 тысяч рублей.

После кражи мужчина попытался продать шубу в скупку, но там её не приняли, после чего он продал меховое изделие незнакомой женщине на улице за семь тысяч рублей. Потерпевшая обнаружила пропажу только спустя полторы недели, после чего обратилась в полицию.

В дальнейшем злоумышленник скрывался в посёлке Заиграево, где подрабатывал на пилораме.

На данный момент преступник задержан.

- 44-летний мужчина был ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщает МВД по Бурятии. 
кража

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