За выходные в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими





За три выходных дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 1035 нарушений ПДД, в том числе отстранён от права управления транспортом 51 водитель, находившийся за рулём в нетрезвом виде, 19 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Восемь водителей задержаны за повторное управление в опьянении либо повторный отказ от прохождения освидетельствования.





Госавтоинспекция Бурятии настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД и исключить любую возможность управления транспортным средством в нетрезвом виде.



Информацию о водителях, управляющих автомобилем в состоянии опьянения либо лишёнными соответствующего права, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.



