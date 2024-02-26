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За выходные в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими

За выходные в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоаварии случились в Еравнинском и Иволгинском районах

За праздничные выходные в Бурятии 64 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями. В результате двух из них три человека пострадали.

Так, в утром 24 февраля в Еравнинском районе нетрезвый 19-летний водитель автомашины «Рено Логан», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по улице Василенко в села Сосново-Озерское, не справился с управлением и врезался в палисадник дома.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализированы сам водитель и две пассажирки иномарки (девушки 17 и 25 лет), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В этот же день в Иволгинском районе около 16:00 42-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на втором километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Филдер» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 37-летняя пассажирка «Тойота Филдер» получили травмы.

- Отметим, что находившийся за рулём автомобиля «Тойота Пробокс» гражданин управлял им с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался, в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции в отношении него составлен административный протокол, - отметили в полиции.

За три выходных дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 1035 нарушений ПДД, в том числе отстранён от права управления транспортом 51 водитель, находившийся за рулём в нетрезвом виде, 19 автомобилистов отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Восемь водителей задержаны за повторное управление в опьянении либо повторный отказ от прохождения освидетельствования.


Госавтоинспекция Бурятии настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД и исключить любую возможность управления транспортным средством в нетрезвом виде.

Информацию о водителях, управляющих автомобилем в состоянии опьянения либо лишёнными соответствующего права, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.

ДТП

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