Сообщается о двух пострадавших пассажирах
Утром 24 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщается в Viber-группе «Еравна-инфо.24/7».
По предварительным данным, 19-летний автомобилист, не имеющий водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения съехал с дороги и врезался в палисадник частного дома.
В результате ДТП пострадали два пассажира.
- Один несовершеннолетний - студент 1 курса, получил ушиб грудной клетки. Второй пассажир с травмами в реанимации, - цитируют в «Еравна-инфо.24/7» УГИБДД.
В Бурятии пьяный 19-летний водитель врезался в палисадник
Происшествия, Фото:
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