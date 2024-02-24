В Бурятии пьяный 19-летний водитель врезался в палисадник

Сообщается о двух пострадавших пассажирах



Утром 24 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщается в Viber-группе «Еравна-инфо.24/7».



По предварительным данным, 19-летний автомобилист, не имеющий водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения съехал с дороги и врезался в палисадник частного дома.



В результате ДТП пострадали два пассажира.



- Один несовершеннолетний - студент 1 курса, получил ушиб грудной клетки. Второй пассажир с травмами в реанимации, - цитируют в «Еравна-инфо.24/7» УГИБДД.





