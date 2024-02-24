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В Бурятии пьяный 19-летний водитель врезался в палисадник

В Бурятии пьяный 19-летний водитель врезался в палисадник
Происшествия,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Сообщается о двух пострадавших пассажирах

Утром 24 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщается в Viber-группе «Еравна-инфо.24/7».

По предварительным данным, 19-летний автомобилист, не имеющий водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения съехал с дороги и врезался в палисадник частного дома.

В результате ДТП пострадали два пассажира.

- Один несовершеннолетний - студент 1 курса, получил ушиб грудной клетки. Второй пассажир с травмами в реанимации, - цитируют в «Еравна-инфо.24/7» УГИБДД.


ДТП

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