Обвиняемого в педофилии педагога нашли мёртвым в улан-удэнском СИЗО

По предварительным данным, он покончил с собой. 18+



65-летний учитель музыки, работавший в одной из детских школ искусств (ДШИ) Улан-Удэ, найден мёртвым в СИЗО. Telegram-канал Babr Mash сообщает, что мужчина совершил суицид.



Он был в ДШИ руководителем хора и давал частные уроки игры на гитаре. В сентябре преподавателя арестовали и возбудили против него уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего возраста»).



Никакой предсмертной записки покойный не оставил. До этого он уже пытался покончить жизнь самоубийством, пишет Babr Mash.



Издание отмечает, что за день до гибели мужчине вынесли обвинительный приговор. Однако источник «Байкал-Daily» не подтвердил эту информацию, уточнив, что суд ещё не выносил решения по делу.



Информацию о произошедшем «Байкал-Daily» подтвердили в УФСИН по Бурятии.



- Ночью 14 февраля в СИЗО-1 был обнаружен подозреваемый без признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала биологическую смерть, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Для дачи правовой оценки материалы направлены в следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии.



Началась эта история в сентябре. В День знаний 11-летняя воспитанница детской школы искусств пришла на праздничную линейку. Telegram-канал Baza писал, что её ещё до торжества приметил 65-летний преподаватель, предложивший «посмотреть новый класс». Потом педагог, со слов девочки, вдруг резко изменился – едва они остались наедине, он начал трогать ученицу и даже попытался её поцеловать.



Ребёнку, по данным Baza, всё-таки удалось вырваться, а уже дома она поведала о произошедшем маме. Женщина сообщила обо всём в полицию и вскоре педагога отправили под арест. Правда, сам он всё категорически отрицал, заявив, что школьница это выдумала.



- В ДШИ новости об уголовном деле стали полной неожиданностью – учителя уверяют, что преподаватель довольно общительный, но ничего подозрительного за ним никогда не наблюдалось, – сообщала Baza.



