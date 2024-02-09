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В Иркутской области стая собак напала на 8-летнего мальчика

В Иркутской области стая собак напала на 8-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Инцидент Иркутск
Следователи возбудили уголовное дело

В городе Усть-Кут Иркутской области стая собак напала на восьмилетнего мальчика.

Они лаяли на ребёнка, хватали его за куртку со спины и повалили на землю. Если бы не проходящая мимо женщина, возможно, история могла закончиться плачевно. Но горожанка отпугнула псов и спасла мальчика.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются очевидцы, проводятся допросы сотрудников администрации. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Свою проверку также проводит прокуратура. Сотрудники надзорного органа собираются оценить, как местные власти соблюдают законодательство об отлове бродячих животных.

собаки халатность

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