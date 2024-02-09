В Иркутской области стая собак напала на 8-летнего мальчика

Происшествия, Фото: Инцидент Иркутск

Следователи возбудили уголовное дело



В городе Усть-Кут Иркутской области стая собак напала на восьмилетнего мальчика.



Они лаяли на ребёнка, хватали его за куртку со спины и повалили на землю. Если бы не проходящая мимо женщина, возможно, история могла закончиться плачевно. Но горожанка отпугнула псов и спасла мальчика.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются очевидцы, проводятся допросы сотрудников администрации. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Свою проверку также проводит прокуратура. Сотрудники надзорного органа собираются оценить, как местные власти соблюдают законодательство об отлове бродячих животных.



