На этот раз в республике тряхнуло Курумканский район
Днём 8 февраля в Бурятии снова зарегистрировали сейсмособытие. Оно произошло в 16:39 по местному времени в точке с координатами 54.93° северной широты и 117.74° восточной долготы.
Эпицентр находился в 43 километрах к северо-востоку от улуса Улюнхан в Курумканском районе. Магнитуда составила 3, а энергетический класс – 9.5, сообщает «Курумкан-инфо.24/7».
Утром 8-го числа землетрясение зафиксировали у границы Бурятии и соседнего Забайкалья. А в Курумканском районе подземный толчок ранее был 23 января. в 21:21 по местному времени. Очаг располагался в 41 километре к северо-западу от села Шаманка.
В Бурятии снова произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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