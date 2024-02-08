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На границе Бурятии и Забайкалья произошло землетрясение

На границе Бурятии и Забайкалья произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Оно случилось утром 

Утром 8 февраля в соседнем с Бурятией Забайкалье зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в точке с координатами 56.43° северной широты и 117.71° восточной долготы в 9:35 по местному времени (в РБ было 8:35). Об этом говорится на сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 50 с лишним километрах к юго-западу от посёлка Новая Чара, у границы с Бурятией. Его энергетический класс составил 11.2.

До этого подземный толчок магнитудой 3 в Бурятии зарегистрировали неделю назад, 1 февраля. Очаг был недалеко от муйского посёлка Таксимо.
землетрясение

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