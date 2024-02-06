В Бурятии фура влетела в Land Rover









Авария случилась днём 6 февраля в Кабанском районе Бурятии, на 292-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель фуры, следовавший из Улан-Удэ в Иркутск, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Land Rover.В ДТП никто не пострадал, однако на дороге пришлось ввести реверсивное движение – столкнувшиеся машины перекрыли часть трассы. На месте работали сотрудники ГИБДД.