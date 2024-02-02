Сейчас власти и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах пищевого отравления
12 жителей Ленинского округа Иркутска и 4 из других районов города пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, 12 из них покупали шаурму в одном из заведений общепита Ленинского района. Госпитализировано 9 взрослых и 2 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице.
Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил специалистам комитета по экономике и стратегическому планированию провести проверку точек общественного питания. Кроме этого, будет оказана вся необходимая помощь.
Также проверку мест, на которые поступили жалобы от жителей, организовали правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором по Иркутской области.
- В обстоятельствах разбираются сотрудники областных ведомств: Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, прокуратуры. Произошедшее взято на контроль СУ СК России по Иркутской области, - сообщает мэрия Иркутска.
В Иркутске отравились шаурмой более 10 жителей города
Происшествия, Фото:
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