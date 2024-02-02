В Бурятии в загоревшемся доме обнаружили труп



Всё произошло поздним вечером 1 февраля в кабанском посёлке Танхой. Там вспыхнул пятиквартирный одноэтажный дом. Загоревшуюся жилую постройку принялись тушить представители Байкальского государственного биосферного заповедника. На место отправились и сотрудники двух пожарных частей – № 30 и 27.







Уже при тушении в одной из квартир обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Возгорание ликвидировали. Предварительная причина – неосторожное обращение с печным отоплением, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».



По словам главы сельского поселения «Танхойское» Марины Титорук, всего в доме проживали восемь человек, включая погибшего.



- Проведён поквартирный обход. Расселение не требуется. Остальные четыре квартиры и кровля не пострадали, – отметила Титорук.









