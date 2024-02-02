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В Бурятии в загоревшемся доме обнаружили труп

В Бурятии в загоревшемся доме обнаружили труп
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
При пожаре погиб 35-летний мужчина

Всё произошло поздним вечером 1 февраля в кабанском посёлке Танхой. Там вспыхнул пятиквартирный одноэтажный дом. Загоревшуюся жилую постройку принялись тушить представители Байкальского государственного биосферного заповедника. На место отправились и сотрудники двух пожарных частей – № 30 и 27.


Уже при тушении в одной из квартир обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Возгорание ликвидировали. Предварительная причина – неосторожное обращение с печным отоплением, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

По словам главы сельского поселения «Танхойское» Марины Титорук, всего в доме проживали восемь человек, включая погибшего.

- Проведён поквартирный обход. Расселение не требуется. Остальные четыре квартиры и кровля не пострадали, – отметила Титорук.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также 1 февраля на пожаре погибла 69-летняя жительница села Турунтаево. Её тело пожарные нашли на полу у входной двери.

     

пожар смерть

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