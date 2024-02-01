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В Бурятии сгорела крыша дома культуры

В Бурятии сгорела крыша дома культуры
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На тушение ушло полтора часа

Дом культуры загорелся сегодня, 1 февраля, в селе Красный Яр Кабанского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена котельной пристроенная к зданию котельная, пламя перешло на крышу клуба.

- Открытое горение было ликвидировано спустя полтора часа. Пострадавших нет: на момент возгорания в помещении не было людей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара выгорела котельная, а крыша дома культуры сгорела полностью. Общая площадь пожара составила 108 кв.м.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Баргузин сгорел цветочный магазин «Вальс цветов». Общая площадь пожара составила 450 кв. метров.
пожар дом культуры

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