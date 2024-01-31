Пожар тушили пять часов
В селе Баргузин потушили пожар в цветочном магазине «Вальс цветов». Общая площадь пожара составила 450 кв. метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в магазине произошёл утром 31 января.
- Личный состав тушил пожар в течение пяти часов. Пострадавших нет. В результате пожара выгорел магазин «Вальс цветов», частично обгорела крыша соседних помещений, в которых располагались торговые точки и две квартиры. Общая площадь пожара составила 450 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в котельной магазина «Вальс цветов». Причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.
Накануне крупный пожар произошёл в посёлке Таксимо Муйского района. Площадь возгорания в гаражных боксах составила 1820 кв.м.
В Бурятии огонь уничтожил «Вальс цветов»
Происшествия, Фото:
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