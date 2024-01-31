31 января

30 января

Популярное

В Бурятии огонь уничтожил «Вальс цветов»

В Бурятии огонь уничтожил «Вальс цветов»
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар тушили пять часов

В селе Баргузин потушили пожар в цветочном магазине «Вальс цветов». Общая площадь пожара составила 450 кв. метров.



Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в магазине произошёл утром 31 января.

- Личный состав тушил пожар в течение пяти часов. Пострадавших нет. В результате пожара выгорел магазин «Вальс цветов», частично обгорела крыша соседних помещений, в которых располагались торговые точки и две квартиры. Общая площадь пожара составила 450 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в котельной магазина «Вальс цветов». Причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.

Накануне крупный пожар произошёл в посёлке Таксимо Муйского района. Площадь возгорания в гаражных боксах составила 1820 кв.м.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать
Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать
Происшествия, 31.01.2024
Убийство произошло на фермерской стоянке
В Иркутской области водитель Toyota Vitz погиб на трассе «Байкал»
Происшествия, 31.01.2024
Автоавария произошла в Шелеховском районе
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Происшествия, 31.01.2024
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе
В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе
Происшествия, 31.01.2024
Одну из них он потерял по дороге
«Грубит и хамит»: Улан-удэнцы нажаловались на «невежливого» кондуктора
«Грубит и хамит»: Улан-удэнцы нажаловались на «невежливого» кондуктора
Происшествия, 31.01.2024
Женщину пристыдили в соцсетях и даже потребовали её уволить
В Бурятии тушат горящий магазин
В Бурятии тушат горящий магазин
Происшествия, 31.01.2024
Площадь пожара составляет 450 кв. метров
В Бурятии оштрафовали двух подруг-угонщиц
В Бурятии оштрафовали двух подруг-угонщиц
Происшествия, 31.01.2024
Девушки устроили покатушки на чужом авто, пока его хозяин спал
В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражных боксах
В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражных боксах
Происшествия, 31.01.2024
Площадь пожара составила 1,8 тыс кв. метров
В Иркутской области контрабандисты леса получили по 7,5 лет колонии
В Иркутской области контрабандисты леса получили по 7,5 лет колонии
Происшествия, 31.01.2024
Они незаконно вывезли за границу древесину на 51 млн рублей
В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП
В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП
Происшествия, 31.01.2024
На дороге столкнулись два автомобиля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^