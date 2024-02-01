Произошло это в Баргузинском заливе
Утром 1 февраля в Баргузинском заливе Байкал под лёд частично провалился внедорожник. Произошло это в местности Лопатки, недалеко от посёлка Усть-Баргузин, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
- Водитель проигнорировал выставленные на берегу предупреждающие и запрещающие знаки, объехал преграждающие снежные валы и проследовал на другой берег. На середине водоёма машина провалилась передними колесами и постепенно стала погружаться в воду, - рассказал главный государственный инспектор республики по маломерным судам Николай Зайцев.
Водитель и трое пассажиров успели покинуть машину. Никто не пострадал.
На место происшествия выехали инспекторы ГИМС и работники рыбоохраны. Водителю грозит административный штраф за ущерб, причинённый окружающей среде.
В Бурятии под лёд Байкала частично провалился внедорожник
Происшествия, Фото:
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