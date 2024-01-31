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В Бурятии глубокой ночью тряхнуло северный район

В Бурятии глубокой ночью тряхнуло северный район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение произошло в горах

Очередное сейсмособытие зафиксировали ночью 31 января в Северо-Байкальском районе Бурятии. Оно произошло в 03:55 по местному времени в точке с координатами 55.57° северной широты и 112.06° восточной долготы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 67 километрах к югу от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали, в горах Верхнеангарского хребта.

Неделю назад, поздним вечером 24 января, жители Бурятии тоже почувствовали подземный толчок магнитудой 3.3 Очаг был примерно в 30 километрах к северу от села Бичура.
землетрясение

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