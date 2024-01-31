В Бурятии глубокой ночью тряхнуло северный район

Неделю назад, поздним вечером 24 января, жители Бурятии тоже почувствовали подземный толчок магнитудой 3.3 Очаг был примерно в 30 километрах к северу от села Бичура.

Очередное сейсмособытие зафиксировали ночью 31 января в Северо-Байкальском районе Бурятии. Оно произошло в 03:55 по местному времени в точке с координатами 55.57° северной широты и 112.06° восточной долготы.Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 67 километрах к югу от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали, в горах Верхнеангарского хребта.