В Бурятии глубокой ночью тряхнуло северный район

Землетрясение произошло в горах
Очередное сейсмособытие зафиксировали ночью 31 января в Северо-Байкальском районе Бурятии. Оно произошло в 03:55 по местному времени в точке с координатами 55.57° северной широты и 112.06° восточной долготы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 67 километрах к югу от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали, в горах Верхнеангарского хребта.
Неделю назад, поздним вечером 24 января, жители Бурятии тоже почувствовали
подземный толчок магнитудой 3.3 Очаг был примерно в 30 километрах к северу от села Бичура.
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Землетрясение произошло в горах
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