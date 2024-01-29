В Улан-Удэ сотрудники СТО поймали вора «на живца»







Так, благодарственные письма вручили заведующей складом станции техобслуживания Елене Лобач и Роману Халафову, которые «на живца» поймали злоумышленника. При инвентаризации на складе Елена и специалист службы безопасности выявили недостачу комплектующих запчастей для автомобилей. Просмотрев камеры видеонаблюдения и заметив странное поведение трудоустроенного месяц назад кладовщика, они решили провести собственное расследование.



На странице новичка в соцсети Елена увидела объявление о продаже комплектующих: он якобы купил эти изделия, но они не подошли. За помощью она обратилась к знакомому коллеги – майору внутренней службы в отставке Роману Халафову. Последний договорился о сделке с продавцом и о встрече.



Уже вскоре передача запчастей за вознаграждение состоялась. Очевидцами происходящего стали организаторы. Увидев их, работник склада во всём признался и после был доставлен в орган внутренних дел.



Поблагодарили стражи порядка и охранников ЧОП Алексея Черных и Олега Шадрина. Сотрудники ГБР оперативно прибыли после того, как сработала сигнализация в круглосуточном магазине. Увидев убегающего мужчину, который уже успел взломать жалюзи, они задержали его и передали полицейским. Благодаря грамотным и умелым действиям попытка кражи была пресечена.



Отметил начальник УМВД за активную гражданскую позицию и предотвращение мошеннических действий сотрудников двух банков Алёну Юрьеву и Галину Ходакову.



Алёна, беседуя с обратившейся за получением кредита на полтора миллиона гражданкой, поняла, что та подверглась обману интернет-преступников. Сотрудница убедила клиентку не совершать займ.



Галина сообщила о проделках аферистов, в результате которых мужчина оформил кредит на миллион рублей, полицейские. Они прибыли в момент выдачи денег мужчине. Полицейские и убедили его в происках злоумышленников и необходимости отказа от перечисления средств. Деньги вернули на кредитный счёт.



Особую благодарность правоохранители выразили таксистке Елене Цигельниковой, которая уберегла пожилую пару от перевода сбережений мошенникам. Благодаря её бдительности и неравнодушию пенсионеры сохранили 70 тысяч рублей.



Интернет-преступник, сообщивший 86-летней улан-удэнке о том, что её деньгами на карте пытаются завладеть неизвестные, вызвал для супружеской четы такси. Он назвал водителю адрес назначения, где, по его задумке, пожилые граждане перевели бы средства на указанный счет. Однако принявшую заказ Елену насторожило, что пассажиры не знают точно, куда им необходимо ехать. Сомнения вызвала и их излишняя торопливость.



После телефонного разговора с заказчиком и уточняющих вопросов, она поняла: собеседник – вовсе не внук пенсионеров, коим он ей представился, а мошенник. Окончательно водитель в этом убедилась, увидев в руках бабушки записку со словами «сумку с деньгами» и узнав, что они везут 70 тысяч рублей, чтобы перенаправить неизвестным. Пожилую пару она привезла прямиком в полицию.



Баир Галданов отметил, что «каждый подобный случай оказания содействия органам внутренних дел ценен для полиции и говорит о неравнодушии граждан к проблемам других людей, их высокой гражданской позиции».

Начальник управления МВД России по Улан-Удэ полковник полиции Баир Галданов поблагодарил граждан, которые в январе оказали содействие полиции в пресечении и раскрытии преступлений. Одни из них предприняли ряд мер для изобличения подозреваемых и их задержания, другие уберегли жертв мошенников от перевода денег, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.