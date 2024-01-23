Коридор окутал сильный дым
Ночью 23 января пожарным поступило сообщение о сильном задымлении в общежитии в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось задымление на втором этаже общежития. Из здания самостоятельно вышли 10 человек.
- Очаг возгорания потушили в течение 11 минут. В результате пожара на лестничной площадке второго этажа обгорели стены, потолок и одна из входных дверей на общей площади 11 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Выдрино Кабанского района семья из-за пожара осталась без крыши над головой.
В Бурятии произошёл пожар в общежитии
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