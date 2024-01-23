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В Бурятии семья осталась без дома после пожара

В Бурятии семья осталась без дома после пожара
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Погорельцы потеряли дом и все личные вещи

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии семья из-за пожара осталась без дома. Он сгорел днём 22 января.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных жилой дом и пристроенная к нему котельная были охвачены огнём. На тушение ушло около часа.

В результате пожара дом сгорел на площади 80 кв.м., выгорела котельная на площади 18 кв.м. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания уже установлена. Как выяснилось, искра из дымохода попала на крышу мансарды, после чего и вспыхнуло пламя.

В районе уже начали сбор помощи для оставшихся без крыши над головой земляков. Как сообщает «Кабанск-инфо», огонь уничтожил все их личные вещи.

- В первую очередь необходимы обувь и одежда. Мужская: размер обуви – 42, одежды – 52. Женская: размер обуви – 36-37, одежды – 44-48, - говорится в сообщении.

Также неравнодушных просят помочь и пожертвовать погорельцам мебель и предметы первой необходимости. 
пожар

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