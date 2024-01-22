Двое жителей Бурятии получили «уголовку» за найденное в лесу оружие



Против 43-летнего жителя кяхтинского посёлка Наушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). Как выяснилось, он хранил в своём гараже спортивную винтовку, которую, по собственному же признанию, нашёл в лесу ещё в ноябре 2020 года.











У мужчины изъяли оружие и патрон калибра 5,6 мм.



А ещё у одного нарушителя – 27-летнего молодого человека из заиграевского посёлка Онохой – на чердаке надворной постройки обнаружили обрез гладкоствольного охотничьего огнестрельного ружья 16-го калибра, самодельное стреляющее устройство, предназначенное для стрельбы патронами плюс два патрона 16-го калибра, снаряжённые самодельным способом и пригодные для выстрелов.



Сельчанин рассказал полицейским, что нашёл всё это добро в 2014 году в лесном массиве возле населённого пункта, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Он тоже лишился оружия и боеприпасов и обзавёлся уголовным делом по статье 222 УК РФ. Расследование продолжается.



