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Ула-удэнец перевёл лжесотруднику ФСБ 2 миллиона рублей

Ула-удэнец перевёл лжесотруднику ФСБ 2 миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед этим его «обрабатывали» также «работники портала госуслуг» и «сотрудники Росфинмониторинга»

44-летний улан-удэнец перевёл на «безопасные счета» мошенников 2 миллиона рублей. В полицию мужчина обратился 21 января, рассказали в МВД по Бурятии.

Выяснилось, что месяц назад горожанину позвонила женщина и назвалась сотрудницей компании сотовой связи. Она заявила, что надо продлить договор абонентского обслуживания. Мужчина поверил ей и назвал паспортные данные.

После этого звонившая заявила, что она мошенница, уже получила доступ к личному кабинету улан-удэнца на портале госуслуг и сейчас возьмёт на него кредит. На этом разговор прекратился.

Мужчина сразу же заблокировал все банковские карты. Также он попытался зайти на портал государственных услуг, но не смог. В это время мошенники прислали ему якобы номер горячей линии «Госуслуг».

Улан-удэнец позвонил, и ему ответили фальшивые работники сайта. Затем по их наводке он связался ему с «сотрудниками Росфинмониторинга». Те заверили, что его личными данными завладели мошенники. «Чтобы перехватить финансовую инициативу и не допустить оформления имя займов, нужно самому исчерпать кредитный потенциал», - убеждали они.

При этом собеседники предупредили, что ни в коем случае нельзя разглашать полученные данные – это может обернуться уголовной ответственностью.

Затем в схему вступил лжесотрудник ФСБ. Он добавил, что деньги аферисты собираются вывести за пределы России и, если улан-удэнец не предпримет никаких мер, он будет подвергнут ещё и уголовному преследованию.

Поверив всем, житель Улан-Удэ оформил два кредита общей суммой в два миллиона рублей и перевёл на указанные «безопасные счета». О том, что он подвергся обману, мужчина узнал спустя месяц, когда ему пришли уведомления о непогашенном ежемесячном платеже по кредиту.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 
мошенничество

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