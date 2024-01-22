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Житель Бурятии спилил на дрова лиственницы в нацпарке

Житель Бурятии спилил на дрова лиственницы в нацпарке
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские поймали его с поличным

На жителя Тункинского района Бурятии возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ущерб составил более полумиллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина задержали полицейские и лесничие с поличным. Установлено, что он незаконно вырубил 11 лиственниц в Тункинском национальном парке и привёз их в ограду своего дома.

Выяснилось, что лиственницы (кстати, ценная порода деревьев) сельчанин планировал пустить на дрова.


Свою вину мужчина признал. Ранее он к уголовной ответственности он не привлекался. Занимается подсобным хозяйством, уточнили в полиции.

Бензопилу, трактор, а также незаконно спиленную древесину полицейские изъяли.

черные лесорубы национальный парк

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