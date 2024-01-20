«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Тункинский районный суд предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются судьями и сотрудниками аппаратов судов. Они не только звонят, но активно пользуются мессенджерами, аудиозаписями и «иной информацией».
В пресс-службе отметили, что судьи не звонят и не пишут «в личку». Переходить по ссылкам, которые отправляют аферисты, опасно.
- Обращаем ваше внимание, что руководство суда и судьи не участвуют во внепроцессуальном общении с участниками судебных процессов! Если посредством любого мессенджера вам поступят сообщения, направленные с ложных аккаунтов, от имени председателя суда, судей или сотрудников аппарата суда, просим их игнорировать, не переходить по ссылкам, блокировать отправителя. Будьте бдительны! Не сообщайте личные данные и реквизиты счетов ни в телефонных разговорах, ни в переписке, - сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.
Здесь также предупреждают коллег. Для соблюдения мер личной и служебной безопасности судьям и работникам аппаратов судов необходимо прекратить разговор с подозрительным собеседником. Не стоит отвечать на полученные сообщения, не переходить по ссылкам, не совершать банковские операции.
Мошенники звонят жителям Бурятии, представляясь судьями
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Мужчина издевался над женщиной месяц
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег
Мужчину приговорили к 12 годам колонии
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами
Сведения о пострадавших уточняются
В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии
На месте работают сотрудники ГИБДД
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя
Он проведёт в колонии девять лет
Мужчина собрал «травку» для себя
Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы
Молодой человек обокрал кафе
Его приговорили к 240 часам обязательных работ