Мошенники звонят жителям Бурятии, представляясь судьями

«Просим их игнорировать», - призывают в суде



Тункинский районный суд предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются судьями и сотрудниками аппаратов судов. Они не только звонят, но активно пользуются мессенджерами, аудиозаписями и «иной информацией».



В пресс-службе отметили, что судьи не звонят и не пишут «в личку». Переходить по ссылкам, которые отправляют аферисты, опасно.



- Обращаем ваше внимание, что руководство суда и судьи не участвуют во внепроцессуальном общении с участниками судебных процессов! Если посредством любого мессенджера вам поступят сообщения, направленные с ложных аккаунтов, от имени председателя суда, судей или сотрудников аппарата суда, просим их игнорировать, не переходить по ссылкам, блокировать отправителя. Будьте бдительны! Не сообщайте личные данные и реквизиты счетов ни в телефонных разговорах, ни в переписке, - сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.



Здесь также предупреждают коллег. Для соблюдения мер личной и служебной безопасности судьям и работникам аппаратов судов необходимо прекратить разговор с подозрительным собеседником. Не стоит отвечать на полученные сообщения, не переходить по ссылкам, не совершать банковские операции.

