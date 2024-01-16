Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить

Прокуратура раскрыла статистику преступлений по итогам 2023 года



В 2023 году по сравнению с 2022-м количество убийств в Бурятии снизилось почти на 20%. Об этом сообщили в прокуратуре республики, где проанализировали состояние и динамику преступности за весь прошлый год.



Всего в 2023-м зарегистрировали 18 932 преступления, что на 5,1 % меньше, чем в 2022 году.



- Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-19,8 %), криминальных деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-15,4 %), грабежей (-25,1 %), краж (-16,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-9,7 %), оружия ( 24,1 %), - сообщили в прокуратуре.



В то же время отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+1,6 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+36,4 %), мошенничеств (+47,5 %), разбоев (+40 %), хулиганств (+50 %).



Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-17,9 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил почти 25 %.



Возросло на 47 % количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

