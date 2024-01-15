Жителей Бурятии испугало вечернее землетрясение

Эпицентр находился на севере Байкала



Вечером 15 января, примерно в 20:55 жители Бурятии ощутили подземные толчки. Об этом сообщают жители самых разных районов Улан-Удэ – от Виадука и Саян до 100-х кварталов и Соснового Бора.



Кроме того, ощутимо «тряхнуло» и в районах. О том, что тряслась мебель в домах, рассказывают жители Баргузинского района (Усть-Баргузин, Баргузин), Курумканского района (Унюнхан, Сахули) и Северо-Байкальского. «Северобайкальск хорошо тряхнуло. Но собака подсказала минут за 10-15», - поделился, в частности, местный житель.



Жители Бурятии делятся в соцсетях:



«Ощутимо так»,

«Секунд пять покачало ощутимо»,

«Очень сильно»,

«Диван ходил ходуном»,

«Хорошо качало»,

«Собака начала суетиться»

«Всё поехало-поплыло»,

«Покачивало мягко, как на волнах. Бывает, когда всё дребезжит и гул идёт»



Толчки ощутили также в соседних регионах – Иркутской области и Забайкальском крае. Там жители рассказывают о качающихся люстрах и дребезжащей мебели.



Как выяснилось, эпицентр землетрясения находился на севере Байкала, недалеко от села Курумкан. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала СО РАН. Энергетический класс сейсмособытия: 14.3.



Отмечается, что в населённых пунктах Курумканского района толчки могли ощущаться на 5-6 баллов. В Усть-Баргузине, Баргузине и Суво (все – Баргузинский район Бурятия) ощущались толчки на 4-5 баллов. В Иркутске – на 3 балла, в Улан-Удэ – на 2-3.

