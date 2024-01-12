К ним на помощь отправились спасатели
Вблизи посёлка Танхой в Кабанском районе на озере Байкал дрейфует ещё одна льдина с рыбаками. На ней находятся два рыбака, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
К терпящим бедствие людям отправились трое спасателей Посольского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке «Хивус-6».
Немногим ранее недалеко от села Выдрино произошёл аналогичный инцидент, только там на дрейфующей льдине, предварительно, пять рыбаков. На место происшествия выехали девять человек и четыре единицы техники. Позже дополнительно отправилист три спасателя, задействовано судно на воздушной подушке «Пиранья-4».
Информация уточняется.
В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Окровавленное животное бросили умирать на дороге
В общественном транспорте находились 11 человек
Мужчина совершил преступление по дороге к родственникам
ДТП произошло на федеральной трассе
Теперь они дрейфуют по Байкалу
Юноша пробрался с торговую точку через решётку в тамбуре
Теперь там вовсю ищут хозяина животного
Юноша обманом взял сим-карту
Молодой человек вытащил дорогой гаджет из кармана брюк посетителя
Виновник аварии оказался из очень влиятельной семьи со связями
Затем он украл алкоголь
Он внёс ложную информацию о болезни
Машина застряла в снегу и люди едва не замёрзли
Задержали сбежавшего водителя росгвардейцы
Возгорание потушили ещё до приезда пожарных