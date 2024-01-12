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В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками

В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К ним на помощь отправились спасатели

Вблизи посёлка Танхой в Кабанском районе на озере Байкал дрейфует ещё одна льдина с рыбаками. На ней находятся два рыбака, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

К терпящим бедствие людям отправились трое спасателей Посольского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке «Хивус-6».

Немногим ранее недалеко от села Выдрино произошёл аналогичный инцидент, только там на дрейфующей льдине, предварительно, пять рыбаков. На место происшествия выехали девять человек и четыре единицы техники. Позже дополнительно отправилист три спасателя, задействовано судно на воздушной подушке «Пиранья-4».

Информация уточняется.
рыбалка

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