В районе Бурятии откололась льдина с пятью рыбаками

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Теперь они дрейфуют по Байкалу



Всё произошло в прибрежном Кабанском районе. Недалеко от посёлка Выдрино оторвало льдину с рыбаками. На ней в тот момент находилось пять человек.



Случилось это в 400 метрах от берега. На место отправились сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО и МВД, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. Информация уточняется.

