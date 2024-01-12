Теперь они дрейфуют по Байкалу
Всё произошло в прибрежном Кабанском районе. Недалеко от посёлка Выдрино оторвало льдину с рыбаками. На ней в тот момент находилось пять человек.
Случилось это в 400 метрах от берега. На место отправились сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО и МВД, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района. Информация уточняется.
В районе Бурятии откололась льдина с пятью рыбаками
Происшествия, Фото:
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