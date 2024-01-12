В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина

Юноша пробрался с торговую точку через решётку в тамбуре
В Улан-Удэ из продуктового круглосуточного магазина украли выручку. Преступление было совершено в июле прошлого года. Полицейские заподозрили в совершении преступления 16-летнего школьника.
Установлено, что молодой человек летом приехал в Улан-Удэ из Баргузинского района к родственнице, и пока находился в гостях, совершил кражу.
Через проём над решетчатой дверью в тамбуре он тайком проник в торговый зал: школьник воспользовался тем, что женщина-продавец в это время за отсутствием посетителей отдыхала в подсобном помещении.
Незваный гость забрал вырученные средства – около восьми тысяч рублей – и также тихо покинул место преступления.
Деньги он потратил на собственные нужды.
- Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное преследование за примирением сторон было прекращено. За вновь содеянное он будет поставлен на профилактический учёт в ПДН, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Причинённый ущерб возместила родственница юноши.
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Происшествия, Фото:
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