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В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина

В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Юноша пробрался с торговую точку через решётку в тамбуре

В Улан-Удэ из продуктового круглосуточного магазина украли выручку. Преступление было совершено в июле прошлого года. Полицейские заподозрили в совершении преступления 16-летнего школьника.

Установлено, что молодой человек летом приехал в Улан-Удэ из Баргузинского района к родственнице, и пока находился в гостях, совершил кражу.

Через проём над решетчатой дверью в тамбуре он тайком проник в торговый зал: школьник воспользовался тем, что женщина-продавец в это время за отсутствием посетителей отдыхала в подсобном помещении.

Незваный гость забрал вырученные средства – около восьми тысяч рублей – и также тихо покинул место преступления.

Деньги он потратил на собственные нужды.

- Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное преследование за примирением сторон было прекращено. За вновь содеянное он будет поставлен на профилактический учёт в ПДН, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.

Причинённый ущерб возместила родственница юноши.   
кража школьники

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