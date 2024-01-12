В Бурятии автоинспекторы спасли людей, улетевших на автомобиле в кювет





Этот инцидент произошёл поздним вечером 11 января в Хоринском районе Бурятии. Около 22:30 сотрудники ГИБДД заметили у региональной трассы «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» автомобиль со включенными «аварийками», улетевший в кювет.



Они остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь. Сидевшие в машине мужчина и женщина рассказали, что их занесло и авто застряло в снегу, сообщает «Хоринск-инфо.24/7». Выбраться самостоятельно людям не удалось.



Их вызволили из снежного плена с помощью буксира. Водитель от души поблагодарил автоинспекторов за помощь.



- Вечером ехали по дороге в сторону Хоринска, машину занесло и попали в кювет. Очень замёрзли, – поделился мужчина. – Сотрудники проезжали мимо и помогли вытащить машину. Предложили согреться.



На подмогу людям пришли лейтенант полиции Жаргал Гомбоев и младший лейтенант Дугарцырен Цыдыпов.



- Благодаря таким отзывчивым сотрудникам мы не замёрзли и вовремя добрались до Улан-Удэ, не опоздав на поезд, – добавил автомобилист.



