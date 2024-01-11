Преступники убеждали: женщина заработает столько денег, что в ближайшие два года не будет ни в чём нуждаться
72-летнюю жительницу Улан-Удэ «развели» мошенники. После двухмесячного общения с лжеброкером женщина лишилась около двух миллионов рублей. Деньги она взяла в кредит, при этом половина из них – под залог собственной квартиры, рассказали в МВД по Бурятии.
Объявление о прибыльном заработке пенсионерка увидела в Сети в конце октября. Она прошла по предложенной ссылке и, не поняв систему получения дохода, закрыла сайт. В тот же день ей позвонил мужчина.
Собеседник заинтересовал предложением заработка на покупке криптовалюты и ценных бумаг. Так как необходимыми знаниями пожилая женщина не обладала, к ней был приставлен брокер (конечно же, фальшивый). По его указке она сначала установила на телефон все необходимые программы, а затем оформила четыре онлайн-кредита в разных банках общей суммой около миллиона рублей. Деньги она перевела третьему лицу якобы для обмена валюты с целью дальнейшего инвестирования.
Мошенники убеждали, что улан-удэнка заработает столько денег, что в ближайшие два года не будет ни в чём нуждаться. Чтобы кратно увеличить доход, они настоятельно советовали вложить ещё миллион рублей. Для этого предложили «клиентке» обратиться в фирму, которая под залог недвижимости выдает займы на крупные суммы.
Так горожанка, связавшись с представителем компании в режиме онлайн оформила договор займа под залог своей однокомнатной квартиры. Полученные 1 миллион 200 тысяч рублей она также перечислила аферистам.
Уже позже, когда интернет-преступники перестали выходить с ней на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.
Следствием возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее преподаватель из Улан-Удэ продала квартиру и перевела мошенникам 10,5 млн рублей.
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела лжеброкеру 2 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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