Грузовик был нагружен древесиной
8 января в Усть-Илимском районе Иркутской области обрушился мост через речку Полива на Капаевской трассе. Мост обрушил гружённый древесиной лесовоз. Видео опубликовали в группе «Инцидент Иркутск».
- Не знаю, сколько мы здесь проживём. Сейчас, наверное, приедет техника с Усть-Илимска. Будут прокладывать старую дорогу через речку. Благо, погода отпустила, вчера было -30 градусов, - рассказал очевидец на видео.
Подробности уточняются.
В Иркутской области лесовоз обрушил мост
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина поверила мошенникам, получив от них 500 рублей
Трагедия произошла, когда группа охотников возвращалась домой
Грузовик был нагружен древесиной
Автомобиль превратился в груду металла
В 2024 году произошёл 51 пожар
Мужчина два года проведёт в колонии строгого режима
В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления
В колонию отправится 20-летний любитель пьяной езды
Также заболели её мать и братья
В республике подсчитали пострадавших в новогодние праздники
К пожару привело короткое замыкание
В наркодиспансер загремело 76 человек, включая подростка
Аварию в Сотниково устраняли несколько часов
Происшествия, 09.01.2024
Убийца жестоко расправился с жертвами
Происшествия, 09.01.2024
Водитель автомобиля госпитализирован