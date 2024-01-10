10 января

09 января

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель, пересевший на заднее сиденье, наказан реальным сроком

В Улан-Удэ пьяный водитель, пересевший на заднее сиденье, наказан реальным сроком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В колонию отправится 20-летний любитель пьяной езды

В Улан-Удэ вынесли приговор в отношении 20-летнего парня, который, попавшись пьяным за рулём, перелез на заднее сиденье, а вместо себя посадил пассажира.

Горожанин за короткий срок дважды попался на пьяном вождении, за что был привлечён к уголовной ответственности.

- Молодой человек был осуждён в июне 2023 года за управление автомобилем в состоянии опьянения к лишению свободы условно с лишением водительских прав. В июле он попросил у своей знакомой во временное пользование автомобиль для перевозки вещей. После вместе с друзьями употребил спиртное и поехал возвращать машину, но по дороге был задержан сотрудниками ГИБДД. Испугавшись ответственности, нетрезвый водитель переместился на заднее сиденье автомобиля, попросив одного из пассажиров пересесть на его место. Однако эти действия были замечены одним из сотрудников ДПС, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Октябрьский районный суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».

Суд отменил виновному условное осуждение по предыдущему приговору и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Парень отправится в исправительную колонию общего режима. Кроме того, ре лишён водительских прав на 3 года 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.
алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец украл деньги из центра зрения и заработал срок
Улан-удэнец украл деньги из центра зрения и заработал срок
Происшествия, 10.01.2024
Мужчина два года проведёт в колонии строгого режима
В Иркутской области из-за погоды продлят режим повышенной готовности
В Иркутской области из-за погоды продлят режим повышенной готовности
Происшествия, 10.01.2024
В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления
В Улан-Удэ из районов Бурятии эвакуировали более 20 человек
В Улан-Удэ из районов Бурятии эвакуировали более 20 человек
Происшествия, 10.01.2024
В республике подсчитали пострадавших в новогодние праздники
Жители Бурятии в новогодние каникулы допивались до галлюцинаций
Жители Бурятии в новогодние каникулы допивались до галлюцинаций
Происшествия, 10.01.2024
В наркодиспансер загремело 76 человек, включая подростка
Часть пригородного села в Бурятии осталась без холодной воды
Часть пригородного села в Бурятии осталась без холодной воды
Происшествия, 10.01.2024
Аварию в Сотниково устраняли несколько часов
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
В Иркутской области поезд столкнулся с грузовиком
Происшествия, 09.01.2024
Водитель автомобиля госпитализирован
18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны
18-летнего улан-удэнца задержали с пакетом марихуаны
Происшествия, 09.01.2024
Общий вес марихуаны составил почти 400 гр
В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома
Происшествия, 09.01.2024
Неизвестный герой вытащил мужчину и отвёз к родственникам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^