В колонию отправится 20-летний любитель пьяной езды
В Улан-Удэ вынесли приговор в отношении 20-летнего парня, который, попавшись пьяным за рулём, перелез на заднее сиденье, а вместо себя посадил пассажира.
Горожанин за короткий срок дважды попался на пьяном вождении, за что был привлечён к уголовной ответственности.
- Молодой человек был осуждён в июне 2023 года за управление автомобилем в состоянии опьянения к лишению свободы условно с лишением водительских прав. В июле он попросил у своей знакомой во временное пользование автомобиль для перевозки вещей. После вместе с друзьями употребил спиртное и поехал возвращать машину, но по дороге был задержан сотрудниками ГИБДД. Испугавшись ответственности, нетрезвый водитель переместился на заднее сиденье автомобиля, попросив одного из пассажиров пересесть на его место. Однако эти действия были замечены одним из сотрудников ДПС, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Октябрьский районный суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».
Суд отменил виновному условное осуждение по предыдущему приговору и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Парень отправится в исправительную колонию общего режима. Кроме того, ре лишён водительских прав на 3 года 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ пьяный водитель, пересевший на заднее сиденье, наказан реальным сроком
Происшествия, Фото:
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