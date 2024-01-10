В Улан-Удэ из районов Бурятии эвакуировали более 20 человек



Кроме того, в РБ почти вдвое сократилось число холодовых травм. Из районов республики санавиацией эвакуировали 23 человека. Одного из них перевезли в федеральный центр в Новосибирске.



Новогодние каникулы в этот раз продолжались 10 дней – с 30 декабря по 8 января включительно. Как сообщила в соцсетях глава Минздрава РБ Евгения Лудупова, в праздники в республике произошло 32 ДТП с пострадавшими. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.По словам министра, с 31 декабря в Улан-Удэ в режиме повышенной готовности трудились 30 бригад скорой. Всего туда поступило 6679 обращений. В итоге обслужили 4264 вызова.- Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом, – написала Евгения Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».