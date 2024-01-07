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В горах Бурятии туристка повредила ногу

В горах Бурятии туристка повредила ногу
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Женщина не могла самостоятельно передвигаться

Вечером 6 января в Окинском районе Бурятии, на горе Мунку-Сардык, участница, предположительно, не зарегистрированной туристической группы травмировала ногу. Самостоятельно передвигаться женщина не могла, ей потребовалась помощь спасателей.

Тем же вечером из села Кырен, для транспортировки пострадавшей, выехали спасатели поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Расстояние до места прибытия - 100 км.


- Членами туристической группы пострадавшей была оказана первая медицинская помощь и начат спуск, на встречу к спасателям. В 7:00 7 января, спасатели встретились с группой туристов, транспортирующих пострадавшую женщину. С помощью носилок и страховки, по склону горы, спасатели продолжили эвакуацию, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Благодаря своевременной помощи своих приятелей и спасателей БРПСС травмированную женщину в удовлетворительном состоянии передали бригаде врачей.

туризм спасательная операция

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