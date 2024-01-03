В Улан-Удэ из-за горящей ёлки эвакуировали два десятка человек

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Пожар произошёл в одном из многоквартирных домов



Возгорание случилось вечером 2 января на улице Кабанская в Улан-Удэ. В одной из квартир жилого дома вспыхнула искусственная ёлка, рассказали в республиканском управлении МЧС.



Когда на место прибыли пожарные, в первом подъезде МКД наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей 21 человека, включая двоих детей.



Площадь возгорания составила один квадратный метр. Обошлось без пострадавших, однако новогоднее дерево сгорело полностью. Предварительная причина – аварийный режим работы электрооборудования.

