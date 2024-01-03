В Улан-Удэ школьница на «ватрушке» влетела в «Крузак»

Девочку увезли в больницу с травмами



Этот инцидент произошёл днём 2 января в Улан-Удэ. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при буксировании детской ватрушки столкнулся с припаркованной машиной Toyota Land Cruiser.



Дело было на футбольном поле на Верхней Берёзовке, где часто катаются на надувных санях. В итоге сидевшая на ватрушке 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести. Её доставили в больницу.



