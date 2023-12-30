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На пожаре в Бурятии погибли женщина и ребёнок

На пожаре в Бурятии погибли женщина и ребёнок
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Трагедия произошла в Тункинском районе

Ночью 30 декабря селе Галбай Тункинского района Бурятии загорелся дом. На момент прибытия пожарных огнём были охвачены крыша дома и пристроенная веранда.

- В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребёнок 2020 года рождения без признаков жизни. Ожоги кистей рук 1, 2 степени получил мужчина 1994 года рождения. До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться ещё трое человек - из них двое детей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

 

Огонь уничтожил крышу дома и пристроенную веранду на общей площади 45 квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.

В тушении возгорания участвовали огнеборцы 10-го Тункинского отряда ГПС РБ в составе семи человек и трёх единиц техники.

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