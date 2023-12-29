Мужчину отправили за решётку
37-летний житель Селенгинского района признан виновным в угонах и краже с банковского счёта, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Первое преступление произошло во время распития спиртного. Сельчанин воспользовался сильным опьянением своего друга и забрал у него ключи от автомобиля ГАЗ-3511 и банковскую карту. На машине приятеля он доехал до села Подлопатки Мухоршибирского района. Там украденной картой расплачивался в магазинах и на автозаправочной станции за продукты, спиртное и бензин.
Спустя два месяца он же при аналогичных обстоятельствах угнал автомобиль «Рено Логан» у другого приятеля, после чего уехал в Гусиноозёрск. Здесь его задержали сотрудники дорожно-постовой службы.
- Тарбагатайский районный суд приговорил виновного к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Житель Бурятии угонял автомобили и воровал карты у друзей
Происшествия, Фото:
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