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Жительнице Бурятии, отправившей «наркотическую» колонку, грозит до 20 лет колонии

Жительнице Бурятии, отправившей «наркотическую» колонку, грозит до 20 лет колонии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Колонку с наркотиками она отправила племяннику

Жительница села Малый Куналей Бичурского района Бурятии предстанет перед судом за незаконное приобретение и сбыт наркотических средств. Наркотики она спрятала в музыкальную колонку и отправила в подарок своему племяннику, отбывающему срок в колонии. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», произошло это в августе 2023 года. В Хабаровском крае в посылке, которая пришла в местное почтовое отделение, обнаружили наркотики. Отправительницей оказалась 39-летняя жительница Бичурского района.

Полицейским женщина призналась, что коноплю она лично собрала за огородами своего дома и за окраиной села.

В Хабаровском крае в местах лишения свободы отбывает наказание племянник женщины. Он попросил тётю прислать ему кедровый орех. Вместе с орехом сельчанка выслала ему в подарок коноплю. Наркотическое средство женщина упаковала во флакон из-под лекарства, который спрятала внутри музыкальной колонки.

Кроме того, в ходе обыска оперативники уголовного розыска во дворе дома женщины изъяли наркотическое вещество массой около 750 граммов.

Недавно уголовное дело направили в Бичурский районный суд для рассмотрения по существу.

- Жительница села Малый Куналей обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт и пересылка наркотического средства, совершенные в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере). За наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

наркотики

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