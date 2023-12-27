Колонку с наркотиками она отправила племяннику
Жительница села Малый Куналей Бичурского района Бурятии предстанет перед судом за незаконное приобретение и сбыт наркотических средств. Наркотики она спрятала в музыкальную колонку и отправила в подарок своему племяннику, отбывающему срок в колонии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», произошло это в августе 2023 года. В Хабаровском крае в посылке, которая пришла в местное почтовое отделение, обнаружили наркотики. Отправительницей оказалась 39-летняя жительница Бичурского района.
Полицейским женщина призналась, что коноплю она лично собрала за огородами своего дома и за окраиной села.
В Хабаровском крае в местах лишения свободы отбывает наказание племянник женщины. Он попросил тётю прислать ему кедровый орех. Вместе с орехом сельчанка выслала ему в подарок коноплю. Наркотическое средство женщина упаковала во флакон из-под лекарства, который спрятала внутри музыкальной колонки.
Кроме того, в ходе обыска оперативники уголовного розыска во дворе дома женщины изъяли наркотическое вещество массой около 750 граммов.
Недавно уголовное дело направили в Бичурский районный суд для рассмотрения по существу.
- Жительница села Малый Куналей обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт и пересылка наркотического средства, совершенные в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере). За наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жительнице Бурятии, отправившей «наркотическую» колонку, грозит до 20 лет колонии
Происшествия, Фото:
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