В Чите осудили жителя Хабаровского края, совравшего о грабеже

Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег



В Чите за заведомо ложный донос о преступления осуждён житель Хабаровского края, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



В августе мужчина, находясь в поезде сообщением Москва - Владивосток, будучи в состоянии алкогольного опьянения, солгал полицейским о том, что у него ограбили – украли золотую цепочку и 20 тысяч рублей.



- При этом подсудимый органами предварительного расследования предупреждался об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления. Вину мужчина признал в полном объёме, - отметили в прокуратуре.



Мужчину приговорили к штрафу в размере 120 000 рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

