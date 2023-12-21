В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги
72-летняя жительница Кяхтинского района Бурятии стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию 19 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Выяснилось, что в ноябре женщина увидела рекламу «инвестиционной компании» и, перейдя по ссылке, оставила свою анкету. После чего ей позвонил «специалист» и предложил пассивный заработок на акциях.
Пенсионерка, не имея опыта в инвестировании, решила доверить свои деньги «опытным брокерам». Злоумышленники убедили женщину установить на свой смартфон приложение, в котором создали так называемый личный кабинет, где якобы отображаются заработанные деньги.
В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги, контролируя вложения пенсионерки. Женщина регулярно переводила деньги на номера счетов, которые ей сообщали мошенники. Когда же «акционер» попыталась вывести прибыль на свою карту и не получила их, она поняла, что стала жертвой мошенников. Всего она потеряла более 180 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив «опытным брокерам»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги
Пожары произошли из-за короткого замыкания и неисправной печи
Шопинг закончился уголовным делом
На улицу вышли 600 учащихся
Пострадавших нет
Он уже находился в полуобморочном состоянии
Они заняли все полосы и серьёзно затруднили движение
Снег завалил трассу в Истоке
Фигуранты незаконно экспортировали свыше 200 тысяч кубометров древесины
21-летний парень дважды попадался пьяным за рулём
Его не будет до обеда
Общество, 21.12.2023
Но она пока есть не у всех
На юге республики продолжаются рейды охотнадзора
С каждым погорельцем обещали провести индивидуальную работу
Она застрелила его из пистолета