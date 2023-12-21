Жительница Бурятии лишилась денег, поверив «опытным брокерам»

В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги



72-летняя жительница Кяхтинского района Бурятии стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию 19 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Выяснилось, что в ноябре женщина увидела рекламу «инвестиционной компании» и, перейдя по ссылке, оставила свою анкету. После чего ей позвонил «специалист» и предложил пассивный заработок на акциях.



Пенсионерка, не имея опыта в инвестировании, решила доверить свои деньги «опытным брокерам». Злоумышленники убедили женщину установить на свой смартфон приложение, в котором создали так называемый личный кабинет, где якобы отображаются заработанные деньги.



В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги, контролируя вложения пенсионерки. Женщина регулярно переводила деньги на номера счетов, которые ей сообщали мошенники. Когда же «акционер» попыталась вывести прибыль на свою карту и не получила их, она поняла, что стала жертвой мошенников. Всего она потеряла более 180 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».







